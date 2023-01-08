8 января
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Эпатажный российский певец Леонтьев избавляется от недвижимости в США

Певец Валерий Леонтьев постепенно распродает недвижимость в США. Ранее в его активах были два дома и квартира, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на реестр недвижимости Майами.

Валерий Леонтьев, 12 декабря 1993 года
Валерий Леонтьев, 12 декабря 1993 года
открытые источники

Отмечается, что в настоящее время у него осталась только двухэтажная вилла. По данным газеты, Леонтьев в последние месяцы практически не покидает ее. Это обусловлено накопившимися проблемами со здоровьем.

В частности, в марте прошлого года ему сделали операцию на глаза, затем врачи прооперировали ему ноги.

Уточняется, что вилла певца ранее стоила $3,3 млн, сейчас ее рыночная стоимость выросла до $4,9 млн. Соответственно, выросли и налоги. В конце 2023 года артисту придется выплатить порядка $100 тыс.

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