Эрнст поставил точку в отношениях с бывшими звездами КВН

Гендиректо Первого канала Константин Эрнст больше не будет приглашать никого из Comedy Club на свой канал в программу КВН, пишет cvn21.ru.

В новом сезоне третью игру КВН провел Тимур Батрутдинов. Его в роли ведущего оценил председатель жюри Константин Эрнст. Батрутдинов справился отлично, сказал гендиректор Первого канала.

Дело в том, что в 2021 году на канале ТНТ появилось шоу «Игра», аналогичное КВН. В «Игру» перешли многие звезды традиционного КВНа.

После того, как несколько серий «Игры» успешно вышли в эфир, передачу закрыли. По неподтвержденным данным, недовольными, организовавшими закрытие конкурента, стали Эрнст и бывший бессменный ведущий КВН Александр Масляков.

А бывшие КВН-щики, замеченные в съемках «Игры», теперь в опале и путь на «Первый» им закрыт. Эта версия предположительная, официально Эрнст не комментировал ее.

Ранее российский комик и обзорщик КВН Денис Косяков назвал наиболее подходящего кандидата на роль ведущего телепередачи. По его мнению, идеально на эту роль подходит Дмитрий Хрусталев, рассказал в ролике на своем YouTube-канале.

Между тем Масляков поделился планами о заслуженном отдыхе от КВН.

Он признался, что давно уже подумывал «об уходе на покой», но беспокоится, что не сможет быть в стороне от КВН.