Еще одна российская знаменитость бесплатно выступит в алтайском селе

20 августа в селе Бочкари с концертом выступит известная поп-исполнительница Наташа Королева. Она станет хэдлайнером местного праздника «Бочкаревское подворье», которое будет проходить в течении двух дней.

Музыкальные выступления начнутся в первый день праздника, 19 августа. С 19:00 на сцену будут выходить различные коллективы: сибирская казачья группа «Дуня», государственный ансамбль песни и танца «Алтай», ансамбль «Русский Фреш» и группа «Кислород».

Наташу Королеву ждут в Бочкарях на следующий день. Ее программа The Best начнется в 22600. Спустя час прогремит праздничный салют, а после начнется диджей-батл. Участвовать в нем будут DJ project S-BROTHER-S из Москвы и Dj Anton Begowatt из Новосибирска.

Полную программу «Бочкаревского подворья» можно посмотреть здесь.

Напомним, на прошлой неделе в Чарышском районе с бесплатным концертом выступил Александр Розенбаум. Жители окрестных сел не поверили, когда разнеслась весть о приезде артиста, но вскоре информацию подтвердила директор местного дома культуры.