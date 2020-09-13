Фанаты пришли в ужас от лица Пугачевой

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором он вместе с супругой Аллой Пугачевой отправляется в поездку. Подробностей звездная пара не рассказала, но подписчикам для бурных дискуссий ролика оказалось достаточно.

Часть поклонников посчитала, что 71-летняя примадонна переборщила с пластической хирургией и теперь ее «не узнать».

Можно сделать новые зубы, можно сделать десятки пластических операций и подтяжек лица, но есть всего одна проблема: выдержит ли сердце бабушки после такого насилия над собой ради красоты и «молодости»?

Алла Борисовна, не уродуйте себя больше… Старейте как стареется.

С уважением Алла! Но вы на себя не похожи! Вы как Барби стали, просто кошмар.

Что у Аллы с лицом? Натянулось, губы перекосились. Не надо так жадничать.

Кому-то показалось, что Алла Борисовна переусердствовала с макияжем.

Губы зачем так накрасили в три раза больше? Некрасиво совсем.

Справедливости ради, комментариев с восхищениями по поводу внешнего вида Пугачевой куда больше.

Ранее кктер Михаил Боярский опубликовал фото застолья, на котором изображена в том числе телеведущая Ксения Собчак в детстве.