Фанаты пришли в ужас от лица Пугачевой

Часть поклонников посчитала, что 71-летняя примадонна переборщила с пластической хирургией и теперь ее «не узнать».
Можно сделать новые зубы, можно сделать десятки пластических операций и подтяжек лица, но есть всего одна проблема: выдержит ли сердце бабушки после такого насилия над собой ради красоты и «молодости»?
Алла Борисовна, не уродуйте себя больше… Старейте как стареется.
С уважением Алла! Но вы на себя не похожи! Вы как Барби стали, просто кошмар.
Что у Аллы с лицом? Натянулось, губы перекосились. Не надо так жадничать.
Кому-то показалось, что Алла Борисовна переусердствовала с макияжем.
Губы зачем так накрасили в три раза больше? Некрасиво совсем.
Справедливости ради, комментариев с восхищениями по поводу внешнего вида Пугачевой куда больше.
Ранее кктер Михаил Боярский опубликовал фото застолья, на котором изображена в том числе телеведущая Ксения Собчак в детстве.