Forbes назвал уроженку Барнаула лучшим звездным дизайнером

Награждение проходило в Москве в рамках премии Forbes «Люди года».

«Я очень рада, что победила в номинации „Звездный дизайнер“, учитывая высокий уровень конкуренции. Я обещаю, что и впредь, несмотря на пандемию, не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать вас новинками», — сказала дизайнер.