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Forbes назвал уроженку Барнаула лучшим звездным дизайнером

Известного дизайнера, уроженку Барнаула Анику Керимову, признали лучшим звездным дизайнером года по версии журнала Forbes.

Аника Керимова.
Аника Керимова.
instagram.com/anikakerimova_official

Награждение проходило в Москве в рамках премии Forbes «Люди года».

«Я очень рада, что победила в номинации „Звездный дизайнер“, учитывая высокий уровень конкуренции. Я обещаю, что и впредь, несмотря на пандемию, не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать вас новинками», — сказала дизайнер.

В ее нарядах можно увидеть Светлану Ходченкову, Леру Кудрявцеву, Азизу, Наташу Королеву, Дану Борисову, Жасмин и других российских звезд.

Одно из последних творений Керимовой — свадебное платье для певицы Азизы. На наряд ушло 60 кг драгоценных камней Сваровски.

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис.

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