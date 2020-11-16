Forbes назвал уроженку Барнаула лучшим звездным дизайнером

Награждение проходило в Москве в рамках премии Forbes «Люди года».
«Я очень рада, что победила в номинации „Звездный дизайнер“, учитывая высокий уровень конкуренции. Я обещаю, что и впредь, несмотря на пандемию, не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать вас новинками», — сказала дизайнер.
В ее нарядах можно увидеть Светлану Ходченкову, Леру Кудрявцеву, Азизу, Наташу Королеву, Дану Борисову, Жасмин и других российских звезд.
Одно из последних творений Керимовой — свадебное платье для певицы Азизы. На наряд ушло 60 кг драгоценных камней Сваровски.
Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис.