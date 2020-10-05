Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

48-летняя актриса родом из Колумбии София Вергара возглавила список самых оплачиваемых актрис по версии журнала Forbes. За год она заработала 43 млн долларов, пишет ТАСС.

Актриса популярна благодаря сериалу «Американская семейка». За съемки в одном эпизоде она получает 500 тысяч долларов.

Помимо этого, Вергара зарабатывала по 10 млн долларов за каждый сезон шоу «Америка ищет таланты», где выступает в качестве судьи.

На втором месте рейтинга — актриса и режиссер Анджелина Джоли, она заработала 35,5 млн долларов. Больше всего денег ей принесла роль в фильме студии Marvel «Вечные». Картина выйдет в 2021 году.

На третьей строчке с суммой в 31,5 млн долларов оказалась израильская актриса Галь Гадот, больше всего известная по роли Чудо-женщины. За съемки в ленте «Красное уведомление» стримингового сервиса Netflix она заработала 20 млн долларов.

В список также попали Мелисса Маккарти ($25 млн), Мэрил Стрип ($24 млн), Эмили Блант ($22,5 млн), Николь Кидман ($22 млн), Эллен Помпео ($19 млн), Элизабет Мосс ($16 млн) и Виола Дэвис ($15,5 млн).

Forbes также отметил, что из-за коронавируса заработок был выше у тех актрис, чьи фильмы и сериалы транслировались по телевидению и на стриминговых сервисах.