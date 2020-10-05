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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

48-летняя актриса родом из Колумбии София Вергара возглавила список самых оплачиваемых актрис по версии журнала Forbes. За год она заработала 43 млн долларов, пишет ТАСС.

София Вергара в фильме "Красотки в бегах"
София Вергара в фильме "Красотки в бегах"
kinopoisk.ru

Актриса популярна благодаря сериалу «Американская семейка». За съемки в одном эпизоде она получает 500 тысяч долларов.

Помимо этого, Вергара зарабатывала по 10 млн долларов за каждый сезон шоу «Америка ищет таланты», где выступает в качестве судьи.

На втором месте рейтинга — актриса и режиссер Анджелина Джоли, она заработала 35,5 млн долларов. Больше всего денег ей принесла роль в фильме студии Marvel «Вечные». Картина выйдет в 2021 году.

На третьей строчке с суммой в 31,5 млн долларов оказалась израильская актриса Галь Гадот, больше всего известная по роли Чудо-женщины. За съемки в ленте «Красное уведомление» стримингового сервиса Netflix она заработала 20 млн долларов.

В список также попали Мелисса Маккарти ($25 млн), Мэрил Стрип ($24 млн), Эмили Блант ($22,5 млн), Николь Кидман ($22 млн), Эллен Помпео ($19 млн), Элизабет Мосс ($16 млн) и Виола Дэвис ($15,5 млн).

Forbes также отметил, что из-за коронавируса заработок был выше у тех актрис, чьи фильмы и сериалы транслировались по телевидению и на стриминговых сервисах.

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