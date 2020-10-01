В Лондоне установили «левитирующий» памятник Гарри Поттеру

Памятник Гарри Поттеру из книги Джоан Роулинг появился в центре Лондона, на площади Лестер-сквер, пишет ТАСС.

Тематический парк по книгам о Гарри Поттере в Лос-Анджелесе.

Статуя изображает юного мага, летящего на метле, из первой картины «Гарри Поттер и философский камень». Металлический столб, удерживающий конструкцию, спрятан за зеленым кустом, поэтому мальчик словно «парит» в воздухе.

Памятник выполнен из бронзы. Персонаж из знаменитого цикла книг о волшебном мире составил компанию другим популярным киногероям.

Рядом с ним стоят скульптуры Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона, Мистера Бина и Бэтмена.

Многих из них британские зрители впервые увидели на большом экране именно на Лестер-сквер, куда выходят фасады двух популярных кинотеатров. В одном из них осенью 2001 года состоялась премьера первого из фильмов поттерианы.

Напомним, что семь книг о Гарри Поттере выходили с 1997 по 2007 годы. Всего было издано более 500 млн экземпляров на 80 языках мира.