Фронтмен группы «Беломорканал» порадовал алтайских заключенных

Он прошел в клубе исправительного учреждения для 120 осужденных. Послушать песни разрешили только положительно характеризующимся сидельцам.
Прозвучали такие популярные композиции, как «Белый лебедь на пруду», «Письмо матери» на стихи Сергея Есенина и другие, рассказали в пресс-службе краевого УФСИН.
Музыкант поблагодарил организаторов мероприятия и всех пришедших на концерт за внимание к его творчеству. Он пожелал осужденным скорейшего освобождения и возвращения домой.
Концерт предусмотрительно записали на видео, чтобы транслировать во всех отрядах колонии по местному кабельному телевидению.
На Пасху алтайские осужденные соревновались в выпечке куличей.