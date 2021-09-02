Фронтмен группы «Беломорканал» порадовал алтайских заключенных

Вокалист группы «Беломорканал» Степан Неркарарян дал концерт в ИК-10 УФСИН России по Алтайскому краю.

Он прошел в клубе исправительного учреждения для 120 осужденных. Послушать песни разрешили только положительно характеризующимся сидельцам.

Прозвучали такие популярные композиции, как «Белый лебедь на пруду», «Письмо матери» на стихи Сергея Есенина и другие, рассказали в пресс-службе краевого УФСИН.

Концерт вокалиста группы «Беломорканал» в ИК-10. пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Музыкант поблагодарил организаторов мероприятия и всех пришедших на концерт за внимание к его творчеству. Он пожелал осужденным скорейшего освобождения и возвращения домой.

Концерт предусмотрительно записали на видео, чтобы транслировать во всех отрядах колонии по местному кабельному телевидению.

На Пасху алтайские осужденные соревновались в выпечке куличей.