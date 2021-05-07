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Жизнь

Алтайские заключенные посоревновались в выпечке куличей

В ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю прошел конкурс пекарей. Его приурочили к празднованию светлой седмицы — первой пасхальной недели.

Куличи из алтайской колонии.
Куличи из алтайской колонии.
пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Участниками стали 12 обучающихся в профессиональном образовательном учреждении № 274 ФСИН России по профессии «Пекарь».

На теоретическом этапе осужденные решали тематический кроссворд, а на практики пекли пасхальный кулич и презентовали его жюри.

«Согласно технологической карте осужденные выпекали творожный пасхальный кулич без дрожжей. Обязательным условием было четкое следование рецептуре приготовления хлебобулочного изделия. Креативность конкурсантам разрешалось проявить в украшении кулича», — рассказывают в пресс-службе краевого УФСИН.

Победителю вручили почетную грамоту, отличившимся — благодарности.

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