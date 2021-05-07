Алтайские заключенные посоревновались в выпечке куличей

Участниками стали 12 обучающихся в профессиональном образовательном учреждении № 274 ФСИН России по профессии «Пекарь».
На теоретическом этапе осужденные решали тематический кроссворд, а на практики пекли пасхальный кулич и презентовали его жюри.
«Согласно технологической карте осужденные выпекали творожный пасхальный кулич без дрожжей. Обязательным условием было четкое следование рецептуре приготовления хлебобулочного изделия. Креативность конкурсантам разрешалось проявить в украшении кулича», — рассказывают в пресс-службе краевого УФСИН.
Победителю вручили почетную грамоту, отличившимся — благодарности.