29 марта
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Главред мужского журнала ответил осудившим российскую фигуристку за откровенную фотосессию

Главный редактор мужского журнала Maxim Александр Маленков ответил тем, кто остался недоволен эротической фотосессией Евгении Медведевой.

Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Скриншот трансляции канала Telesport

«Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьез им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени. Моя задача, чтобы это нравилось мне, моему коллективу и героине. Остальное — я всем все доказал», — цитирует главреда Metaratings.

Также Маленков отметил, что фотосессия вышла довольно скромной, но ценен сам факт участия в этом чемпионки мира, пишет Газета.Ru.

Апрельский номер

Российская фигуристка Евгения Медведева стала героиней апрельского выпуска мужского журнала Maxim. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но других появилась лишь частично одетой.

Юбилейное издание с Медведевой на обложке появится в продаже 1 апреля.

О спортсменке

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях.

В активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от участия в чемпионате России после короткой программы. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не стала выступать в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

После короткой программы спортсменка занимала пятое место.

Медведева выступала на коньках, которые сломались на тренировке. Она пыталась сменить инвентарь, но все же выступила в поврежденном снаряжении.

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