Главред мужского журнала ответил осудившим российскую фигуристку за откровенную фотосессию

«Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьез им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени. Моя задача, чтобы это нравилось мне, моему коллективу и героине. Остальное — я всем все доказал», — цитирует главреда Metaratings.

Также Маленков отметил, что фотосессия вышла довольно скромной, но ценен сам факт участия в этом чемпионки мира, пишет Газета.Ru.

Апрельский номер

Российская фигуристка Евгения Медведева стала героиней апрельского выпуска мужского журнала Maxim. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но других появилась лишь частично одетой.

Юбилейное издание с Медведевой на обложке появится в продаже 1 апреля.

О спортсменке

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях.

В активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от участия в чемпионате России после короткой программы. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не стала выступать в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

После короткой программы спортсменка занимала пятое место.

Медведева выступала на коньках, которые сломались на тренировке. Она пыталась сменить инвентарь, но все же выступила в поврежденном снаряжении.