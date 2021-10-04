Гордон избавился от алкоголизма и вернулся в эфир

Перед началом эфира своей программы «Док-ток» Гордон сообщил, что действительно пытался «утопить» проблемы в спиртном, выпивая даже на съемках.
«Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашел самый скверный — алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записях программ, что непрофессионально и совершенно недопустимо. Летом было время выдохнуть, подумать. И обратиться за помощью к лучшим специалистам, которые, как вы знаете, по совместительству еще и являются экспертами наших программ. Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять, и убежден, что этот довольно надо сказать довольно тяжелый период моей жизни остался в прошлом», — цитирует телеведущего сайт «КП».
О своей зависимости Гордон откровенно говорил ранее в интервью Юрию Дудю. Тогда он признал, что алкоголик, но не считает это проблемой и проходит регулярные медицинские осмотры.
Ранее телеведущая Ксения Собчак иронично прокомментировала назначение Тины Канделаки заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа».