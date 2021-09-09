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Жизнь

Собчак иронично прокомментировала уход Канделаки с телеканала «Матч ТВ»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала назначение Тины Канделаки заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
@xenia_sobchak

«Ой, ну честное слово, лошки в руках держат флажки, умоляю. Это не повышение Тины, это ее слив, возможность скинуть с борта „Матч ТВ“. И все в общих группах ГПМ над этим уже заливисто поржали. Потому что никакой Картозия и никакой Петренко подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме?» — говорится в Telegram-канале Собчак.

По словам телеведущей, Канделаки якобы «давно пытаются убрать с „Матча“, но всегда находится крепкая рука крепкого хозяйственника, которая за нее впрягается».

«Мой прогноз: спокойненько будет сидеть, формально что-то возглавляя, реально не влияя ни на что, и слава богу», — заключила Собчак.

В новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов («Пятница!», ТНТ, ТВ-3 и других), пишет «Росбалт». Кроме того, в ее зоне ответственности будут запуск и развитие информационного агентства «Матч».

Ранее Собчак «завалила» блогера Ивлееву на вопросах из школьной программы.

Традиционно, Собчак предложила гостье сыграть в своеобразную суперигру, вопросы для которой были основаны на материалах школьной программы.

Но Ивлеевой не удалось блеснуть эрудицией.

Так, по ее мнению, правление Петра Первого пришлось на XVI, а не на XVIII век, фамилия его была Рюрикович, а не Романов.

Также Ивлеева полагает, что роман «Отцы и дети» написал Толстой, но не исключает ошибки.

Ни о чем популярному блогеру не говорит и фамилия Джугашвили (ее носил Иосиф Сталин до того, как взял себе этот псевдоним).

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