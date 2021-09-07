Собчак «завалила» Ивлееву на вопросах из школьной программы

Традиционно, Собчак предложила гостье сыграть в своеобразную суперигру, вопросы для которой были основаны на материалах школьной программы.

Но Ивлеевой не удалось блеснуть эрудицией.

Так, по ее мнению, правление Петра Первого пришлось на XVI, а не на XVIII век, фамилия его была Рюрикович, а не Романов.

Также Ивлеева полагает, что роман «Отцы и дети» написал Толстой, но не исключает ошибки.

Ни о чем популярному блогеру не говорит и фамилия Джугашвили (ее носил Иосиф Сталин до того, как взял себе этот псевдоним).

Ранее телеведущая Ксения Собчак вступила в перепалку с блогером и психологом Вероникой Степановой. Степанова стала гостем одного из выпуска программы Собчак. Во время интервью психолог заявила, что Собчак «родилась с золотой каемочкой».

Собчак отстаивала свое мнение, что всего она добилась сама, а не благодаря фамилии.