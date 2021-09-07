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Жизнь

Собчак «завалила» Ивлееву на вопросах из школьной программы

Телеведущая Ксения Собчак выпустила новую программу «Осторожно, Собчак!», героиней которой стала популярный блогер Настя Ивлеева.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

Традиционно, Собчак предложила гостье сыграть в своеобразную суперигру, вопросы для которой были основаны на материалах школьной программы.

Но Ивлеевой не удалось блеснуть эрудицией.

Так, по ее мнению, правление Петра Первого пришлось на XVI, а не на XVIII век, фамилия его была Рюрикович, а не Романов.

Также Ивлеева полагает, что роман «Отцы и дети» написал Толстой, но не исключает ошибки.

Ни о чем популярному блогеру не говорит и фамилия Джугашвили (ее носил Иосиф Сталин до того, как взял себе этот псевдоним).

Ранее телеведущая Ксения Собчак вступила в перепалку с блогером и психологом Вероникой Степановой. Степанова стала гостем одного из выпуска программы Собчак. Во время интервью психолог заявила, что Собчак «родилась с золотой каемочкой».

Собчак отстаивала свое мнение, что всего она добилась сама, а не благодаря фамилии.

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