Собчак поспорила с психологом о своей несостоятельности

Телеведущая Ксения Собчак вступила в перепалку с блогером и психологом Вероникой Степановой.

Собчак отстаивала свое мнение, что всего она добилась сама, а не благодаря фамилии.

Степанова стала гостем одного из выпуска программы Собчак. Во время интервью психолог заявила, что Собчак «родилась с золотой каемочкой».

В ответ телеведущая сказала, что «всего добилась сама».

Собчак рассказала, что уехала жить в Москву с деньгами, которые дала мама на квартиру.

«Ты сейчас, Ксюша, можешь прибедняться сколько угодно, у тебя отец Анатолий Собчак, ты кандидат в президенты. Ты уверена, что это твоя заслуга?» — парировала психолог.

По ее мнению, Собчак трудно понять «девочку из какого-то маленького городка, которая выбилась куда-то, из какого-то там общежития, и ей все достается очень тяжело», пишет «Росбалт».

Ранее подписчики обрушились на Собчак из-за пренебрежения к простым людям.

Собчак выложила в соцсети свое фото с комментарием об успешных людях, которые могут позволить себе короткие, но дорогостоящие поездки на популярный курорт. Она также сравнила свадьбы в Норильске и на Мальдивах.