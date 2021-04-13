13 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

Подписчики обрушились на Собчак из-за пренебрежения к простым людям

Телеведущая Ксения Собчак погуляла на свадьбе на Мальдивах и разгневала подписчиков постом в Instagram.

Владимир Путин, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, 2003-й.
Владимир Путин, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, 2003-й.
kremlin.ru

Собчак выложила в соцсети свое фото с комментарием об успешных людях, которые могут позволить себе короткие, но дорогостоящие поездки на популярный курорт. Она также сравнила свадьбы в Норильске и на Мальдивах.

«Храни Господь успешных и удачливых людей, которые отмечают свадьбы-юбилеи в таких прекрасных местах. Тем, кто говорит «на два дня лететь долго», могут сказать только одно: «Вы просто не вели свадьбу в Норильске, вам сравнивать не с чем», — написала экс-кандидат в президенты РФ.

Подписчики обрушились на светскую львицу с негативными комментариями: «А что же так ограничено?», «Только успешных и удачливых?», «Почему только успешных и удачливых, Ксения?».

«Не будет господь хранить этих людей. Потому что, как бы банально это не звучало, честным путем невозможно заработать деньги на такие свадьбы. Понятно, что у вас с ними один круг», — считает еще один читатель странички Собчак, пишет «Росбалт».

Ранее Собчак «попробовала бедность» из тарелки с крабовыми палочками.

Сидящая с тарелкой крабовых палочек Собчак рассказала, что у нее это ассоциируется с бедностью.

«Когда вместо камчатского краба принесли это», — сказала экс-кандидат в президенты.

Пользователи соцсети не оценили «шутку юмора» телеведущей. В итоге они попросили «не глумиться над бедностью»

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость