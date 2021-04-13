Подписчики обрушились на Собчак из-за пренебрежения к простым людям

Телеведущая Ксения Собчак погуляла на свадьбе на Мальдивах и разгневала подписчиков постом в Instagram.

Собчак выложила в соцсети свое фото с комментарием об успешных людях, которые могут позволить себе короткие, но дорогостоящие поездки на популярный курорт. Она также сравнила свадьбы в Норильске и на Мальдивах.

«Храни Господь успешных и удачливых людей, которые отмечают свадьбы-юбилеи в таких прекрасных местах. Тем, кто говорит «на два дня лететь долго», могут сказать только одно: «Вы просто не вели свадьбу в Норильске, вам сравнивать не с чем», — написала экс-кандидат в президенты РФ.

Подписчики обрушились на светскую львицу с негативными комментариями: «А что же так ограничено?», «Только успешных и удачливых?», «Почему только успешных и удачливых, Ксения?».

«Не будет господь хранить этих людей. Потому что, как бы банально это не звучало, честным путем невозможно заработать деньги на такие свадьбы. Понятно, что у вас с ними один круг», — считает еще один читатель странички Собчак, пишет «Росбалт».

Ранее Собчак «попробовала бедность» из тарелки с крабовыми палочками.

Сидящая с тарелкой крабовых палочек Собчак рассказала, что у нее это ассоциируется с бедностью.

«Когда вместо камчатского краба принесли это», — сказала экс-кандидат в президенты.

Пользователи соцсети не оценили «шутку юмора» телеведущей. В итоге они попросили «не глумиться над бедностью»