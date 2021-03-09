Собчак «попробовала бедность» из тарелки с крабовыми палочками

Сидящая с тарелкой крабовых палочек Собчак рассказала, что у нее это ассоциируется с бедностью.
«Когда вместо камчатского краба принесли это», — сказала экс-кандидат в президенты.
Пользователи соцсети не оценили «шутку юмора» телеведущей. В итоге они попросили «не глумиться над бедностью», пишет «Росбалт».
«Бедность — это когда в тарелке пусто», — написал один из пользователей.
По просьбе мамы
В апреле прошлого гола компанию «Монерон» по добыче крабов на Дальнем Востоке, в которой Ксения Собчак приобрела долю, включили в список системообразующих предприятий по просьбе матери телеведущий члена Совета Федерации от правительства Тувы Людмилы Нарусовой.
Нарусова попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать о включении 18 сахалинских рыбодобывающих перед комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики, отмечает издание.
Ксения Собчак заявила — она якобы не знала о письме матери и обратила внимание, что ее компания — не единственная, включенная в список.