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Жизнь

Собчак «попробовала бедность» из тарелки с крабовыми палочками

Российская телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак пошутила про бедность, чем вызвала недовольство подписчиков в социальной сети TikTok, пишет «Московский комсомолец».

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

Сидящая с тарелкой крабовых палочек Собчак рассказала, что у нее это ассоциируется с бедностью.

«Когда вместо камчатского краба принесли это», — сказала экс-кандидат в президенты.

Пользователи соцсети не оценили «шутку юмора» телеведущей. В итоге они попросили «не глумиться над бедностью», пишет «Росбалт».

«Бедность — это когда в тарелке пусто», — написал один из пользователей.

По просьбе мамы

В апреле прошлого гола компанию «Монерон» по добыче крабов на Дальнем Востоке, в которой Ксения Собчак приобрела долю, включили в список системообразующих предприятий по просьбе матери телеведущий члена Совета Федерации от правительства Тувы Людмилы Нарусовой.

Нарусова попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать о включении 18 сахалинских рыбодобывающих перед комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики, отмечает издание.

Ксения Собчак заявила — она якобы не знала о письме матери и обратила внимание, что ее компания — не единственная, включенная в список.

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