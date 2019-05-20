«Горячая училка» Вера Брежнева взбудоражила сеть новым фото

Российская певица Вера Брежнева опубликовала фото, на котором она в очках с винтажной оправой и наряде с воротником-стойкой стоит на фоне лестницы, похожей на библиотечную.

Фото взволновало ее поклонников, которые сошлись во мнении, что певица выглядит как «горячая училка».

«Секси», «Богиня», «Тебе идет винтажный стиль, прямо красотка», «Сексуальная училка», «Горячая штучка», — восхитились комментаторы образом Веры, пишет mail.ru.

Сама певица подписала снимок так: «Вчера была в одном интересном месте. Где и почему так выглядела? Ваши варианты».

Однако никто из комментаторов не выдвинул никаких предложений насчет местонахождения артистки.

Ранее Вера Брежнева опубликовала фото в «металлическом» боди. В комментариях разгорелась жаркая полемика между подписчиками артистки. «Ты волшебная мать!», «Статус „мать“ не должен мешать женщине быть сексуальной», «Статуэтка», — стали расхваливать певицу комментаторы.