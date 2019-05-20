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«Горячая училка» Вера Брежнева взбудоражила сеть новым фото

Российская певица Вера Брежнева опубликовала фото, на котором она в очках с винтажной оправой и наряде с воротником-стойкой стоит на фоне лестницы, похожей на библиотечную.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

Фото взволновало ее поклонников, которые сошлись во мнении, что певица выглядит как «горячая училка».

«Секси», «Богиня», «Тебе идет винтажный стиль, прямо красотка», «Сексуальная училка», «Горячая штучка», — восхитились комментаторы образом Веры, пишет mail.ru.

Сама певица подписала снимок так: «Вчера была в одном интересном месте. Где и почему так выглядела? Ваши варианты».

Однако никто из комментаторов не выдвинул никаких предложений насчет местонахождения артистки.

Ранее Вера Брежнева опубликовала фото в «металлическом» боди. В комментариях разгорелась жаркая полемика между подписчиками артистки. «Ты волшебная мать!», «Статус „мать“ не должен мешать женщине быть сексуальной», «Статуэтка», — стали расхваливать певицу комментаторы.

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