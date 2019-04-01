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2 апреля
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#яжемать Вера Брежнева опубликовала фото в «металлическом» боди

Российская певица Вера Брежнева поделилась с пользователями фотографиями откровенной съемки, для которой позировала в боди, выполненном из материала, напоминающего металл.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

Певица решила подразнить публику, подписав снимок хештэгом #яжемать.

В комментариях разгорелась жаркая полемика между подписчиками Веры. «Ты волшебная мать!», «Статус „мать“ не должен мешать женщине быть сексуальной», «Статуэтка», — стали расхваливать артистку комментаторы.

Не обошлось и без недовольных, которые посчитали подобные снимки неприемлемыми: «Кошмар. Я б такой фото мамы точно не поняла. Но у каждого свой выбор. Видимо, внутри чего-то не хватает», «Вы мудрая, красивая талантливая, зачем эти фотки?», «Жесть», «Разлучница», пишет mail.ru.

Ранее артистка решила доказать, что ее красота натуральная. И показала фотоколлаж из снимков с разницей примерно в 16 лет. Певица поделилась секретами красоты: «Единственное, что делала с лицом, — уход у косметолога, кислотные пилинги, мезотерапия витаминным составом».

Не так давно Вера давала концерт в Барнауле. Поклонники были в восторге от выступления певицы.

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