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Граждане Тайваня стали массово менять имена на Лосось

Сеть японских ресторанов на Тайване запустила акцию, по которой всему столику, за которым есть человек с именем Лосось (Guiyu), оплатят счет. Тайваньцы не растерялись и стали активно менять имена.

Лосось. Рыба.
Лосось. Рыба.
CC0

Жители стали приносить в регистрационные органы заявления с требованием сменить имя, пишет РБК Стиль. В день старта акции документы подали около 20 человек, а к концу дня — уже под сотню.

Одна студентка по фамилии Куо сменила имя на Куо «Чаша с лососем и рисом», чтобы угостить своих друзей. Она планирует вернуть себе обычное имя на следующий день.

Рыба. Лосось.
Рыба. Лосось.
CC0

Кстати, пошлина за смену имени составляет всего около $3.

Другой участник акции установил рекорд на самое длинное имя. Он назвался «Чен любит Тайвань, морские ушки, тунца, лосося, снежного краба, морского ежа, гребешка, лобстера и говядину, Mayfull, Palais de Chine, Regent, Hilton, Caesar Park, Hotel Royal».

Местное Министерство внутренних дел призвало к осторожности, поскольку смена имени допускается не более трех раз.

«Мужчина по имени Сюй узнал об этом на горьком опыте: мать сообщила ему, что она уже дважды меняла его имя, когда он был ребенком. Теперь он так и останется Лососем», — пишет издание.

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