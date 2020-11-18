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Яндекс выяснил, что барнаульцы любят манты

Аналитики Яндекса рассказали о самых популярных блюдах, доставку которых заказывают жители разных регионов России. Во многих городах нашлись такие блюда, которые не входят в местный топ-10, но при этом пользуются среди жителей города гораздо большим спросом, чем в среднем по стране.

Курьер сервиса "Яндекс.Еда".
Курьер сервиса "Яндекс.Еда".
Анна Зайкова.

Оказалось, что в Томске и Барнауле необычно популярны манты, во Владивостоке и Хабаровске — роллы и суши, Новосибирске и Иркутске любят позы — традиционное бурятское и монгольское блюдо, в Ростове-на-Дону чаще среднего заказывают котлеты по-киевски.

Манты. На бийском предприятии &quot;Мясная тележка&quot;.
Манты. На бийском предприятии «Мясная тележка».
Дмитрий Лямзин

Самое популярное блюдо, по данным сервиса Яндекс. Еда с июля по сентябрь, это бургер.

На первое место он попал из-за большого числа заказов в «Макдоналдсе» и «Бургер Кинге», именно на них приходится 87% всех заказанных бургеров.

Бургер.
Бургер.
СС0

Картофельные закуски заняли второе место в общем рейтинге, на третьем месте находятся супы, потом закуски из курицы и салаты.

Чаще всего еду заказывают в пятницу, а реже — в понедельник и вторник.

Ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульские повара устраивают королевские ужины в офисах, на причалах и даже в Кремле.

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