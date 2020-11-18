Яндекс выяснил, что барнаульцы любят манты

Оказалось, что в Томске и Барнауле необычно популярны манты, во Владивостоке и Хабаровске — роллы и суши, Новосибирске и Иркутске любят позы — традиционное бурятское и монгольское блюдо, в Ростове-на-Дону чаще среднего заказывают котлеты по-киевски.
Самое популярное блюдо, по данным сервиса Яндекс. Еда с июля по сентябрь, это бургер.
На первое место он попал из-за большого числа заказов в «Макдоналдсе» и «Бургер Кинге», именно на них приходится 87% всех заказанных бургеров.
Картофельные закуски заняли второе место в общем рейтинге, на третьем месте находятся супы, потом закуски из курицы и салаты.
Чаще всего еду заказывают в пятницу, а реже — в понедельник и вторник.
Ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульские повара устраивают королевские ужины в офисах, на причалах и даже в Кремле.