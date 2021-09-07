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Громкая вечеринка на Алтае стала темой для обсуждения на «Пусть говорят»

Празднование юбилея автора марафонов желаний Елены Блиновской, которое она устроила на Алтае, обсудили в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Эксперты коснулись не только самой вечеринки, но и деятельности коуча.

"Пусть говорят" о вечеринке Блиновской.
"Пусть говорят" о вечеринке Блиновской.
Скриншот выпуска "Пусть говорят"

Собравшиеся обсудили в первую очередь стоимость празднования (119 млн рублей, смету юбилярша выкладывала в Instagram), откуда у именинницы такие деньги, в чем вообще смысл ее работы.

В студии присутствовала и сама Блиновская. Она явилась эффектно в компании подруг в красных костюмах и с песней о дружбе, которую ей «подарили на день рождения».

Героиня рассказала что, все звезды на празднике работали по обычным контрактам, деньги она «честно заработала». Также речь шла о методах, которые применяет коуч, ее образовании (Блиновская сообщила о «стопке дипломов» по психологии).

Как уже писал altapress.ru, Блиновская гуляла с гостями с 22 по 25 августа. Местом праздника стал люксовый отель Altay Resort.

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