Губерниев прокомментировал «постановочный скандал» с Бузовой

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о постановочном характере скандала с экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ», пишет « Спорт-Экспресс ».

Все эмоции в программе были настоящими.

«Это не постанова — это исключительно блестящее, прямоэфирное общение без оскорблений», — сказал Губерниев.

Он также отметил, что не пытался спровоцировать Бузову.

14 июня Губерниев довел Ольгу Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу.

Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос).

Теледива не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» В итоге Бузова расплакалась, пишет Lenta.ru.

«Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую!» — сказала телеведущая.

Российский певец Дима Билан встал на защиту Бузовой после того, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел ее до слез.

Ранее генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки также поддержала Бузову после скандала и заявила о жестокости мужчин.