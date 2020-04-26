Хейтеры затравили Кристину Асмус из-за скандального видео

По словам артистки, на нее обрушилась «вторая волна травли». Под первой, вероятно, она имеет в виду шквал обсуждений ее постельной сцены в фильме «Текст».

«<.> сдохни, больная, тварь, твоя дочь уродка конченая». Обвиняют в несуществующем аборте и то, что я якобы прикрываюсь сейчас. У меня, конечно, на кибербуллинг иммунитет уже, но заколебались весь день с помощницей блокировать и чистить. Что опять не так, хорошие вы мои? Вроде съёмки «Текста-2″ не планируются. Ох, вашу бы энергию, да в мирное русло», — пишет Асмус.