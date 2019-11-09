Кристина Асмус расплакалась из-за травли после эротической съемки

Кристина Асмус расплакалась в шоу на YouTube, рассказывая о травле в свой адрес из-за съемок в эротической сцене в фильме «Текст». Об этом сообщает «Пятый канал». После премьеры фильма на актрису обрушилась критика со стороны медиа и пользователей соцстей.