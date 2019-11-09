Кристина Асмус расплакалась из-за травли после эротической съемки

«Меня раздражает борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии, и в семье своей, среди своих друзей, коллег. До сих пор — это тема моей жизни, она меня волнует, бесит», — со слезами на глазах рассказала Кристина Асмус.
По словам актрисы, зрители просто не были готовы к подобным откровениям в фильме. «Мой муж — один из самых известных людей в стране, я тоже чуть-чуть известна. Общество наше действительно не готово к такому», — заявила Асмус.
Как пишет издание, из-за травли хейтеров Кристина Асмус даже решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.
Между тем, телеведущую Ксению Собчак, напротив, восхитили постельные сцены в «Тексте» Клима Шипенко. «В этом фильме, на мой взгляд, самое ценное и офигительное — это секс-сцены. Потому что так секс в кино у нас никто не снимает», — отметила Собчак.
Ранее Кристина Асмус почувствовала себя плохо после того, как увидела свое фото на могильной плите. Надгробие с ее портретом представили на выставке ритуальных услуг.