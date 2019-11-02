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Жизнь

Актриса Кристина Асмус заболела из-за своего портрета на надгробии

Актриса Кристина Асмус почувствовала себя плохо после того, как увидела свое фото на могильной плите, сообщает ren.tv. Надгробие с ее портретом представили участники выставки ритуальных услуг.

Кристина Асмус
Кристина Асмус
www.instagram.com/asmuskristina/

По словам Асмус, фото могильного камня с ее изображением довело близких актрисы до истерики. У нее самой подавленное состояние, из-за которого актриса вынуждена отменять съемки.

Асмус призналась, что у нее резко ухудшилось самочувствие и начались головные боли. Звезда «Интернов» уже обратилась за помощь в разрешении этой ситуации к адвокату.

В конце сентября Кристина Асмус подогрела слухи о разводе с Гариком Харламовым. На пресс-конференцию, посвященную новому фильму, артистка пришла без обручального кольца.

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