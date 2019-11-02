Актриса Кристина Асмус заболела из-за своего портрета на надгробии

По словам Асмус, фото могильного камня с ее изображением довело близких актрисы до истерики. У нее самой подавленное состояние, из-за которого актриса вынуждена отменять съемки.
Асмус призналась, что у нее резко ухудшилось самочувствие и начались головные боли. Звезда «Интернов» уже обратилась за помощь в разрешении этой ситуации к адвокату.
В конце сентября Кристина Асмус подогрела слухи о разводе с Гариком Харламовым. На пресс-конференцию, посвященную новому фильму, артистка пришла без обручального кольца.