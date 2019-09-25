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СМИ сообщили о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус подогрела слухи о разводе с Гариком Харламовым. На недавнюю пресс-конференцию, посвященную новому фильму, артистка пришла без обручального кольца.

Гарик Харламов и Кристина Асмус.
Гарик Харламов и Кристина Асмус.
fishki.net

Внимательные подписчики изучили Instagram 31-летней звезды «Интернов» и выяснили, что украшение Асмус не носит уже больше месяца.

«Ну, бывают кризисы в отношениях», — прокомментировали поклонники актрисы сообщения о расставании.

Харламов и Асмус больше не появляются вместе на красных дорожках и не выходят в свет, пишет «Комсомольская правда».

Отдыхать супруги тоже предпочитают по отдельности. Они больше месяца не выкладывают снимки друг друга в соцсетях. Также, уверяют журналисты, звезда Comedy Club Гарик Бульдог Харламов недавно тоже снял обручальное кольцо.

Асмус и Харламов первое время держали свои отношения в секрете из-за громкого развода комика и его первой жены Юлии.

В 2013 году актриса и шоумен признались, что уже некоторое время они — муж и жена, однако точной даты свадьбы поклонники пары так и не узнали, пишет mail.ru.

В январе 2014-го в семье Гарика и Кристины родилась дочь Анастасия.

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