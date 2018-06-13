Мартиросян раскритиковал Гарика Харламова и назвал его ленивым и безотвественным

Это заявление прозвучало в эфире в эфире авторской программы знаменитого рэп-исполнителя Басты — GAZLive, когда Мартиросян отвечал на вопрос поклонников о том, кто самый сложный среди участников Comedy Club.

Гарик Мартиросян,

резидент Comedy Club:

— Самый проблемный резидент — это Гарик Харламов. Проблема в следующем. Харламов самый-самый талантливый комик, которого я видел. Его проблема в том, что он прилагает только один процент усилий из 100, которые мог бы прилагать. Он работает, но если бы он работал больше и более ответственно относился, он был бы на века номер один в русском юморе.

А недавно о недостатках Харламова высказалась и его супруга российская актриса Кристина Асмус. В поздравлении с пятилетием супружеской жизни девушка намекнула на детскую капризность своего любимого мужчины и неисполнительность.