Мартиросян раскритиковал Гарика Харламова и назвал его ленивым и безотвественным

Ведущий Comedy Club Гарик Мартиросян жестко раскритиковал своего коллегу Гарика Харламова за его отношение к работе. По словам Мартиросяна, Харламов — самый проблемный резидент Comedy, при этом он ленивый и безответственный, пишут Дни.ru.
Это заявление прозвучало в эфире в эфире авторской программы знаменитого рэп-исполнителя Басты — GAZLive, когда Мартиросян отвечал на вопрос поклонников о том, кто самый сложный среди участников Comedy Club.
Гарик Мартиросян,
резидент Comedy Club:
— Самый проблемный резидент — это Гарик Харламов. Проблема в следующем. Харламов самый-самый талантливый комик, которого я видел. Его проблема в том, что он прилагает только один процент усилий из 100, которые мог бы прилагать. Он работает, но если бы он работал больше и более ответственно относился, он был бы на века номер один в русском юморе.
А недавно о недостатках Харламова высказалась и его супруга российская актриса Кристина Асмус. В поздравлении с пятилетием супружеской жизни девушка намекнула на детскую капризность своего любимого мужчины и неисполнительность.
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