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«Хуторянка» София Ротару стала одеваться как лондонский подросток

Сын Софии Ротару опубликовал фото мамы — на нем 71-летняя певица гуляет по Лондону.

София Ротару.
София Ротару.
sofiarotaru.com

Поклонники отметили, как молодо выглядит София — артистка выбрала для прогулки модные кроссовки и узкие джинсы.

«София Михайловна, как всегда, прекрасна!», «Стильная и прекрасная», «Обалденно выглядит! Здоровья и долгих лет вам, София Михайловна», «Красавица — так держать. Несмотря на годы, она просто супер, шикарно выглядит», «Долгой молодости и здоровья», — рассыпаются в комплиментах комментаторы, пишет mail.ru.

Ранее София Ротару ошеломила поклонников фото в полупрозрачном платье-вышиванке. Снимки в стильном наряде, на которых 71-летняя Ротару к тому же позирует босиком, произвели настоящий фурор среди ее поклонников.

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