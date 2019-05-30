«Хуторянка» София Ротару стала одеваться как лондонский подросток

Поклонники отметили, как молодо выглядит София — артистка выбрала для прогулки модные кроссовки и узкие джинсы.
«София Михайловна, как всегда, прекрасна!», «Стильная и прекрасная», «Обалденно выглядит! Здоровья и долгих лет вам, София Михайловна», «Красавица — так держать. Несмотря на годы, она просто супер, шикарно выглядит», «Долгой молодости и здоровья», — рассыпаются в комплиментах комментаторы, пишет mail.ru.
Ранее София Ротару ошеломила поклонников фото в полупрозрачном платье-вышиванке. Снимки в стильном наряде, на которых 71-летняя Ротару к тому же позирует босиком, произвели настоящий фурор среди ее поклонников.