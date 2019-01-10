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Исследователи выяснили, как влияют на процесс старения частые встречи с друзьями

На продолжительность жизни и процесс старения влияют частые встречи с друзьями и любимыми родственниками — к такому выводу пришла группа исследователей.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
CC0

У пожилых людей, уделявших больше внимание общению с близкими и как минимум раз в неделю встречавшихся с друзьями, посещавших спортзалы, музеи, театры и религиозные заведения, здоровье оказалось крепче, выяснили специалисты.

Ведущие активную жизнь в преклонном возрасте люди чувствуют ее значимость и осмысленность, что позитивно влияет на здоровье, уверены ученые, пишет «Росбалт».

Британские исследователи в течение четырех лет наблюдали за жизнью 7304 человек разного пола в возрасте от 50 лет и старше. Статья о наблюдениях опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее сообщалось, что итальянские и британские ученые выявили основные причины преждевременного старения: это психоэмоциональное стрессовое состояние и склонность к частому употреблению алкоголя.

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