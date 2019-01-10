Исследователи выяснили, как влияют на процесс старения частые встречи с друзьями

У пожилых людей, уделявших больше внимание общению с близкими и как минимум раз в неделю встречавшихся с друзьями, посещавших спортзалы, музеи, театры и религиозные заведения, здоровье оказалось крепче, выяснили специалисты.
Ведущие активную жизнь в преклонном возрасте люди чувствуют ее значимость и осмысленность, что позитивно влияет на здоровье, уверены ученые, пишет «Росбалт».
Британские исследователи в течение четырех лет наблюдали за жизнью 7304 человек разного пола в возрасте от 50 лет и старше. Статья о наблюдениях опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ранее сообщалось, что итальянские и британские ученые выявили основные причины преждевременного старения: это психоэмоциональное стрессовое состояние и склонность к частому употреблению алкоголя.