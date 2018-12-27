Ученые назвали главные причины преждевременного старения

В исследовании участвовали 2239 человек. Ученые взяли у них образцы мочи и сыворотки крови и оценили связь биологического возраста с почти 100 тыс. признаков.
Выяснилось, что процессы старения связаны с высоким уровнем употребления алкоголя, тревожностью и посттравматическим стрессовым расстройством.
Ранее американские ученые сообщили, что у миллениниалов и представителей поколения X снизится продолжительность жизни и увеличится риск преждевременной смерти. По данным исследователей, в группы риска попали люди в возрасте 38−45 лет (позднее поколение Х) и в возрасте 27−37 лет (раннее поколение Y или миллениалы).