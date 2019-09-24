«Итальянку» Софию Ротару в белоснежных кедах сравнили со студенткой

На снимках 72-летняя певица красуется в розовом миди-платье и белоснежных кедах.
«Воскресенье в Портофино», — подписала фотографии артистка.
Подписчикам Ротару понравился ее образ — они сравнили артистку со студенткой, пишет mail.ru.
«Ничего себе, вот это я понимаю! Девочка-студентка», «Наша царица», «Вы великолепны! Пример для всех», «Вечно юная», «Шикарная женщина, время над вами не властно» «Набирайтесь энергии, здоровья, самого доброго и светлого там в райском уголке», — комментируют фото поклонники.
Ранее «хуторянка» гуляла по Лондону в модных кроссовках и джинсах — как подросток.
Также певица произвела фурор на конкурсе «Новая волна» в Сочи — ведь Ротару давно не выступала в России.
Певица появилась на сочинской сцене в роскошном темно-синем шифоновом платье с изумрудным орнаментом, черных лодочках и косухе.
Хотя ранее Ротару напугала поклонников фотографиями с семейного торжества. Эти снимки заставили поклонников певицы переживать за ее здоровье: в сети стали обсуждать, что Ротару выглядит усталой и болезненной.