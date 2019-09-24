«Итальянку» Софию Ротару в белоснежных кедах сравнили со студенткой

На снимках 72-летняя певица красуется в розовом миди-платье и белоснежных кедах.

Подписчикам Ротару понравился ее образ — они сравнили артистку со студенткой, пишет mail.ru.

«Ничего себе, вот это я понимаю! Девочка-студентка», «Наша царица», «Вы великолепны! Пример для всех», «Вечно юная», «Шикарная женщина, время над вами не властно» «Набирайтесь энергии, здоровья, самого доброго и светлого там в райском уголке», — комментируют фото поклонники.