3 августа
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Известный барнаульский фудблогер покажет свои рецепты на федеральном канале

Известный фудблогер из Барнаула Шушанна Исраелян (1,9 млн подписчиков) будет делиться своими рецептами в вечерней линейке показа на ТВ-3 во время «Ужина с детективом», рассказали в пресс-службе телеканала.

Шушанна Исраелян на "Ужине с детективом".
Шушанна Исраелян на "Ужине с детективом".
предоставлено пресс-службой ТВ-3

Одно из фирменных угощений Шушанны — сладкая булочка к чаю с кокосовой стружкой и ягодами.

Также блогер научит готовить куриное филе с сезонными овощами, ароматный салат с баклажаном, брынзой, кинзой и гранатом, ассорти из брускетт.

Показывать рецепты ТВ-3 будет каждый вечер с понедельника по четверг во время «Ужина с детективом».

Канал подключил к созданию «ужинов» самых известных и медийных специалистов кулинарной отрасли, которые в обычное время делятся своими тайными знаниями с подписчиками в соцсетях.

«Теперь зрители ТВ-3 могут смотреть любимый сериал и параллельно готовить ужин для себя и своей семьи — в межпрограммных блоках выходят короткие включения прямо из кухни проекта. В подборке рецептов есть как национальные деликатесы народов России, так и универсальные всем хорошо знакомые закуски и десерты», — рассказывают на ТВ-3.

Расширенные версии выпусков можно найти на YouTube.

Ранее ведущий кулинарно-этнографического шоу «Поедем, поедим!» (НТВ), родившийся в США англичанин Джон Уоррен поделился впечатлениями от визита на Яровое.

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