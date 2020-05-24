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24 мая 23°C

«Как куклы из сексшопа»: хейтеры обрушили на Бабкину и Успенскую ядовитые комментарии

Знаменитая российская певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram совместное фото с Надеждой Бабкиной, которая недавно оправилась от коронавируса. Комментаторы заметили, что «казачка Надя» заметно похудела, а некоторые и вовсе остались недовольны внешним видом исполнительниц.

Любовь Успенская.
Любовь Успенская.
instagram.com/uspenskayalubov_official

Бабкина и Успенская стали героинями нового выпуска программы Максима Галкина «Сегодня вечером» на Первом канале. Фото сняли из-за кулис передачи.

Комменаторы бросились обсуждать внешность артисток. Надежду Бабкину начали подозревать в том, что под предлогом болезни она сделала себе пластические операции, а некоторые сравнили народных любимиц с «куклами из секшопа».

«Два надутых и обезображенных до безобразия лица», «Как ужасно, когда перебор в пластике. Бабкина, как Донателла Версаче уже», «Две мумии», «Слава пластической хирургии! А то страшно и грустно было бы смотреть!», пишут комментаторы.

Многие все же выразили слова поддержки восхищение: «Две красивые женщины, которые с каждым годом, только краше и краше», «Как можно с годами, быть только красивей и сексуальней».

Напомним, у Бабкиной было повреждение 80% легких. Когда певицу перевели из реанимации в обычную палату, медики сообщили, что вероятность выжить у нее была минимальна.

Пока певица проходила лечение в стационаре, переболел также ее сын. Теперь они вместе ездят на реабилитацию.

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