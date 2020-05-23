«Казачка Надя» рассказала о подробностях болезни и страшном вердикте врачей

Российская певица Надежда Бабкина, которая поборола двустороннюю пневмонию (а по некоторым данным, и коронавирусную инфекцию), появилась на публике после болезни.

Она впервые приехала в свой театр «Русская песня» и пообщалась с коллегами. Артистка призналась, что находилась на грани жизни и смерти. Врачи, по ее словам, готовились к худшему.

У Бабкиной было повреждение 80% легких. Когда певицу перевели из реанимации в обычную палату, медики сообщили, что вероятность выжить у нее была минимальна.

«Они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…», — вспоминает Бабкина.

Пока певица проходила лечение в стационаре, переболел также ее сын. Теперь они вместе ездят на реабилитацию, пишет «КП-Урал».

Ранее военврач Владимир Хорошев заявил, что народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной сильно повезло, что она оказалась человеком с сильной иммунной системой, пишет News.ru. Кроме того, по его словам, певица «схватила небольшое количество вируса».

Артистку во время лечения вводили в искусственную кому. Выйдя из состояние медикаментозной комы, Бабкина удивилась, что была неделю без сознания.

Историк моды

Между тем историк моды Александр Васильев, слегший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина.

Васильев общался с артисткой 31 марта на съемках «Модного приговора». На следующий день «главную казачку» страны экстренно госпитализировали с воспалением легких.