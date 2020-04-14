Выйдя из комы, Бабкина удивилась, что неделю была без сознания

Певица Надежда Бабкина, выйдя из состояние медикаментозной комы, удивилась, что была неделю без сознания.

«Где я была?» — спросила артистка.

После этого Бабкина попросила принести ей жареной картошки с грибами и квашеной капусты. Однако она резко вспомнила про диету и пост, после чего отказалась от еды, пишет «MK».

Певица лежит в палате одна, она проходит лечение в частной клинике, ей обеспечен высококвалифицированный уход. Родственники артистки постоянно находятся на связи с докторами, пишет News.ru.

Тесты на коронавирус Covid-19 у Бабкиной отрицательные. Близким певицы Надежды Бабкиной удавалось почти шесть дней скрывать информацию о госпитализации артистки в одну из столичных частных клиник.

Певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля.

В состояние медикаментозной комы врачи решили ввести Бабкину не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при диагнозе тяжелой пневмонии.

Надежда Бабкина на Алтае. babkina.ru

Историк моды

Между тем историк моды Александр Васильев, слегший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина.

Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день «главную казачку» страны экстренно госпитализировали с воспалением легких.