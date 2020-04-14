Выйдя из комы, Бабкина удивилась, что неделю была без сознания

«Где я была?» — спросила артистка.
После этого Бабкина попросила принести ей жареной картошки с грибами и квашеной капусты. Однако она резко вспомнила про диету и пост, после чего отказалась от еды, пишет «MK».
Певица лежит в палате одна, она проходит лечение в частной клинике, ей обеспечен высококвалифицированный уход. Родственники артистки постоянно находятся на связи с докторами, пишет News.ru.
Тесты на коронавирус Covid-19 у Бабкиной отрицательные. Близким певицы Надежды Бабкиной удавалось почти шесть дней скрывать информацию о госпитализации артистки в одну из столичных частных клиник.
Певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля.
В состояние медикаментозной комы врачи решили ввести Бабкину не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при диагнозе тяжелой пневмонии.
Историк моды
Между тем историк моды Александр Васильев, слегший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина.
Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день «главную казачку» страны экстренно госпитализировали с воспалением легких.
«Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее», — отметил ведущий.