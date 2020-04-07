Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Тесты на коронавирус Covid-19 у нее при этом отрицательные.
Близким певицы Надежды Бабкиной удавалось почти шесть дней скрывать информацию о госпитализации артистки в одну из столичных частных клиник. Теперь новости о состоянии здоровья «главной казачки» российской эстрады вырвались за стены больницы, пишет «МК».
Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля.
«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — сообщили изданию источники.
По их словам, два анализа на коронавирус дали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни при этом «абсолютно коронавирусная».
Медики пока сами в недоумении и высказывают опасение о мутации вируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19, успешно мутирующего.
Существующие же тест-системы, к сожалению, работают пока на опредение РНК вируса, а не антител в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты, по словам медиков, могут пока не распознавать новую разновидность.
Близкие Надежды Бабкиной утверждают, что у нее не было контактов ни с кем, у кого мог быть коронавирус.
В состояние медикаментозной комы врачи решили ввести Бабкину не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата искуственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при диагнозе тяжелой пневмонии.
Накануне известного российского певца Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке, куда его госпитализировали вместе с супругой. Повторный тест оказался отрицательным.
Певца госпитализировали 23 марта — после его возвращения с гастролей в США.
25 марта артист был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 марта переведен в обычную палату на фоне улучшения самочувствия.
Журналистам Лещенко также сообщил, что его коллегу Игоря Николаева тоже покинул больничную палату Коммунарки «два-три дня назад»