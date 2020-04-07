Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Тесты на коронавирус Covid-19 у нее при этом отрицательные.

Близким певицы Надежды Бабкиной удавалось почти шесть дней скрывать информацию о госпитализации артистки в одну из столичных частных клиник. Теперь новости о состоянии здоровья «главной казачки» российской эстрады вырвались за стены больницы, пишет «МК».

Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля.

«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — сообщили изданию источники.

По их словам, два анализа на коронавирус дали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни при этом «абсолютно коронавирусная».

Медики пока сами в недоумении и высказывают опасение о мутации вируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19, успешно мутирующего.

Существующие же тест-системы, к сожалению, работают пока на опредение РНК вируса, а не антител в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты, по словам медиков, могут пока не распознавать новую разновидность.

Близкие Надежды Бабкиной утверждают, что у нее не было контактов ни с кем, у кого мог быть коронавирус.

В состояние медикаментозной комы врачи решили ввести Бабкину не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата искуственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при диагнозе тяжелой пневмонии.

Надежда Бабкина на Алтае. babkina.ru

Накануне известного российского певца Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке, куда его госпитализировали вместе с супругой. Повторный тест оказался отрицательным.

Певца госпитализировали 23 марта — после его возвращения с гастролей в США.

25 марта артист был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 марта переведен в обычную палату на фоне улучшения самочувствия.

Журналистам Лещенко также сообщил, что его коллегу Игоря Николаева тоже покинул больничную палату Коммунарки «два-три дня назад»