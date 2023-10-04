4 октября
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Как подготовить дачу к зимнему периоду

До наступления холодов нужно обязательно подготовить дачу. А в первую очередь нужно слить всю воду и высушить сантехнику.

Дача в СНТ «Обь-3».
Дача в СНТ «Обь-3».
Avito

Особенно важно удалить воду из батарей, чтобы они не повредились. Если там останется жидкость, то во время промерзания трубы и бочки унитаза лопнут. Об этом сообщает «Российская газета».

Также эксперты рекомендуют поддерживать тепло в доме на протяжении всей зимы. При этом рекомендуется отключить все электричество.

Если крыша протекает, то ее следует заделать заранее. А в теплицах нужно установить дополнительную опору, чтобы снег не сломал сооружение.

От вредителей помогут герметичные пакеты. Просто заверните туда всю еду и важную одежду.

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