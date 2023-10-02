Стриптизер рассказал о минусах жизни с огромным пенисом

По словам стриптизера, нередко людям нравится такой размер. Они наблюдают за ним, хотят потрогать и это впечатляет их.

Но иногда огромный пенис мешают парню. В основном это происходит во время секса. Некоторых поз ему приходится избегать. Кроме того, есть девушки, которые оказываются от близости из-за страха боли.

Однако размер помог мужчине разбогатеть. Он снимает эротический контент на платформе для мужчин.

Ранее мы рассказывали, чем барнаульский рынок стриптиза отличается от базара и за сколько выступают Сюзанны и Тарзаны.