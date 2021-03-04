Мелочь не сыпать. Чем барнаульский рынок стриптиза отличается от базара и за сколько выступают Сюзанны и Тарзаны

В Барнауле работают 4 стриптиз-бара, по данным 2GIS. Один из них — «Zажигалка» — относится к федеральной сети. Кроме того, девушки танцуют в частном кабаре «Чеширский кот», клубах «Сахар» и «Чарли». Юношей, впрочем, тоже можно найти. Правда, свои услуги они продают на сайтах. Altapress.ru разобрался, чем подобный бизнес отличается от привычных.

Из города в город

«Основатель стриптиза» в Алтайском крае Станислав Нижельский приехал в Барнаул в 1996 году. Его, томского продюсера, сюда пригласил клуб «Люфт» («Хаус-клуб»).

Станислав Нижельский,

бизнесмен:

— Я жил и работал в Томске, однажды мне позвонили: «Алло, вы Станислав? Мы хотим, чтобы вы поработали шоуменом в нашем заведении в Барнауле. Раньше клуб был не для всех. А нам нужно, чтобы сюда приходили люди, которые хотят отдохнуть и посмотреть шоу». Мне назвали сумму гонорара, от которой я не смог отказаться. К тому же мой переезд осчастливил меня и человека, с которым мы мотались друг к другу постоянно.

Стриптиз-клубы в Барнауле. 2gis.ru

«Нам такое надо»

Станислав вспоминает, что сначала занимался «Хаус-клубом», после этого были «Колизей», КДМ, дискотека «Паутина» и продюсерский центр «Индустрия развлечений». А дальше друзья-томичи предложили ему открыть стриптиз-клуб в Барнауле. Стас рассказывает: «Ребята пригласили меня в Томск, чтобы я увидел, что такое стриптиз и с чем его едят. Я был поражен форматом, когда зашел в «Зажигалку». Отличная атмосфера непринужденности и комфорта, драйв, девушки подсаживаются и о чем-то с тобой говорят. Время пролетело незаметно, и я решил: да, это то, что нужно Барнаулу.

Стрип-кабаре «Чеширский кот». stripvip.ru

Барнаульский филиал «Зажигалки» был открыт третьим. После Красноярска и Томска. Потом Стас с той же компанией открыл еще пять стриптиз-баров по России, которые работают до сих пор.

Главное — люди

Стас говорит: «Кто-то считает, что открыть стриптиз-клуб легко. Да, вложить деньги можно, это небольшая проблема. Но работать над бизнесом очень непросто. Должна быть команда единомышленников: администраторы, бармены, диджеи, официанты. И, конечно, наши любимые танцовщицы. Со многими «боевыми единицами» нашей команды мы работаем больше 10 лет. Мы — одна семья».

Стрип-кабаре «Чеширский кот». 2gis.ru

Станислав Нижельский,

бизнесмен:

— Был случай, когда собственник помещения в Тюмени сделал так, что нам пришлось переехать в другое место. Человек надеялся, что сможет сам делать то, чем мы занимались, но через полгода обанкротился. Нужно понимать, что бизнес строится на отношениях. Каждую неделю мы проводим собрания, на которых разбираем работу сотрудников. И более 10 лет ведем статистику. Мы понимаем, по каким статьям доходов и расходов есть «просадки», и в этих направлениях начинаем двигаться, решать проблемы.

Станислав и Виктория Нижельские решили, что формат стриптиз-бара уже не так интересен, поэтому открыли первое стрип-кабаре «Чеширский кот».

Загорелые красотки

Опознавательными чертами танцовщиц, ярких и привлекательных, тогда были загар, маникюр, наращенные ресницы и волосы с салонным уходом.

Маникюр. CCO

Сейчас, уверяет Станислав, «навороченной» внешности недостаточно. Нужно быть тонким психологом, уметь выслушать мужчин, которые платят за понимание, поддержать беседу на любую тему. Если девушка соответствует этим параметрам, то ее гонорар заметно увеличивается.

Скромные мужчины из интернета

Если в гости забежал Аполлон, не надо беспокоиться. Громкие имена для стриптизеров — обыденность.

Мужской стриптиз в Барнауле. strip-for-you.ru

Необычных танцоров и их подруг легко найти в интернете. На сайтах барнаульских служб предлагают эротические шоу от Пирата, Грешника, Капитана и бригады строителей в синих штанах.

Пикантные страницы заполнены фотографиями подтянутых мужчин и стройных барышень. Мы позвонили по двум номерам. А в ответ, как поется в песне, — тишина. Оказалось, связываться с организаторами лучше в мессенджере.

Мужской стриптиз в Барнауле. strip-for-you.ru

Артист стрип-жанра и владелец сайта Strip-for-you Антон Хан объясняет: «Конечно, было бы здорово сделать колл-центр, но заявок у служб не так много. Я, например, сам читаю сообщения в WhatsApp. Это удобно, потому что человек указывает, где и когда ему нужно выступление. Я узнаю, смогут ли танцоры приехать в назначенное время, и сразу расписываю прайс. Если артисты заняты в назначенный час, то я письменно предлагаю клиенту другие варианты».

Шатко-валко и без «палки»

Антон рассказал, как работают сотрудники его службы и назвал причины, по которым заказов год от года становится меньше.

Всегда ли танцоры службы выезжают к клиентам?

— Да. Заказ всегда означает выезд. В баню, кафе, караоке, хоть куда.

Антон Хан. strip-for-you.ru

Артисты берут пилон с собой?

— Нет. Пилон не нужен. Если он есть на месте выступления, то хорошо. Тогда танцоры покажут пару элементов. Но в целом номера отлично проходят и без пилона.

Часто в службе бывают заказы?

— К сожалению, сфера стриптиза медленно, но верно погибает. Как и вся индустрия развлечений. Тусовый Барнаул 10−15 лет назад и теперь — две совершенно разные вещи. Сейчас клубы можно пересчитать по пальцам. А чтобы перечислить те, в которых показывают стриптиз, вообще хватит одной руки. Заказов мало почти всегда. К тому же ситуация дополнительно обострилась после Нового года.

Антон Хан. strip-for-you.ru

Решают сами

Мужской стриптиз, убежден Антон, отличается от женского. Его суть не в соблазнении и возбуждении, а в красоте. Комплекция стриптизеров при этом важна мало. Танцоры могут быть худыми, накаченными, высокими и не очень, пластичными или артистичными. Для публики не имеют значения даже шрамы. Ведь они, говорит танцор, украшают мужчин. А если изъян мешает самому артисту, можно прибегнуть к тату.

Цветные татуировки барнаульцев. Михаил Хаустов

Антон Хан,

владелец сайта Strip-for-you:

— В мужском стриптизе нет параметров и требований. Не учитываются рост, объем бицепсов и все остальное. Танцоры сильно отличаются друг от друга и выбирают творческое направление в зависимости от типажа, а не наоборот. «Амбал» может спокойно работать в амплуа маньяка с бензопилой, а худой — быть харизматичным или пластичным иллюзионистом. Единственное — в стриптиз точно не идут «толстячки». По крайней мере, я не встречал.

Мужской стриптиз в Барнауле. strip-for-you.ru

Раз на раз не приходится

Придирки к женщинам в стриптизе бывают. Редкие, но меткие.

Барнаульская танцовщица анонимно делится: «В последнее время я выступала в заведении в самом центе города. Там директор — милейший человек, не трогала нас, не травила. А вот когда я до этого работала в другом клубе, там творился кошмар. Половине девочек владелица постоянно предъявляла претензии. Ей все не нравилось. Она говорила: «Вы жирные и страшные». Да, может, у кого-то был лишний вес. Не спорю. Но зачем брать на работу, если внешние данные не устраивают? Конечно, я не могу сказать, что девушку гарантированно примут при любой внешности. Даже в клуб с хорошим коллективом. Но иногда к себе устраивают танцовщиц с заметным животиком, отказываясь от более стройных кандидаток».

Ожирение. Лишний вес. Весы. СС0.

Ориентировочные цены на стриптиз по заказу в Барнауле Мужской стриптиз — от 3, 5 тыс. руб. Мужской дуэт — от 7 тыс. руб. Торт-сюрприз — от 9 тыс. руб. Женский стриптиз — от 3, 5 тыс. руб. Женский дуэт — от 7 тыс. руб. Восточный стриптиз — от 4 тыс. руб. Танцы со змеей — от 5 тыс. руб.

Водные процедуры

Стриптиз — не аквадискотека, но перфомансы с девушкой в «бокале» востребованы.

Емкость для танца по виду напоминает фужер, по размеру — гигантский стеклянный таз на ножке. В импровизированный бассейн заливают воду, молоко или шампанское — в зависимости от пожеланий клиента.

Стриптиз в бокале. strip-for-you.ru

Кроме того, танцовщицы мужских баров исполняют номера в душевых кабинах и джакузи. Или просто ходят с клиентами в «приват».

Справка «Приват» — формат выступления, при котором стриптиз исполняют для одного посетителя, не на общей сцене.

Разные деньги и разный подход

Танцы тет-а-тет приносят заработок. Но он не всегда высок, утверждают стриптизерши. Начинается зарплата от 15 тыс. рублей. Для некоторых не потолок и 100 тыс.

Деньги , рубли. CC0

Танцовщицы также рассказали нам о том, за что не любят (или наоборот) свою работу и как к их ночному делу относятся близкие. Имена девушек мы изменили.

Лишь бы дома не узнали

Марта,

танцовщица стриптиз-бара:

— Мама и преподаватели университета, в котором я училась, о моем занятии не знали. Я тщательно скрывала это и только на работе делала броский макияж. Мой повседневный облик всегда отличался от сценического. Клиенты не узнали бы меня, с детским лицом и невысоким ростом, «в миру». Друзьям и хорошим знакомым я рассказывала, что танцую стриптиз, но многие не могли поверить. Они удивлялись: «Как? Ты же такая милая!»

Девушка. Макияж. СС0

В бар я пошла не из большого интереса. Днем не позволял работать график учебы. Пары заканчивались примерно в 20.00 и я не успевала больше ничего. Какое-то время сидела дома и искала другие варианты трудоустройства, пошла в «Бургер Кинг». Там в ночную смену мыла оборудование. Детали были настолько тяжелыми, что я надорвалась за неделю. У меня жутко болел низ живота, и парень уговорил уволиться.

В стриптиз-баре я зарабатывала мало. Иногда всего 900 рублей за ночь. По личным причинам и потому, что случаются дни «тухляка», это когда в клубе один-два гостя. Самые ходовые дни — пятница и суббота. Хотя, если честно, бывает всякое.

Женский стриптиз в Барнауле. strip-for-you.ru

Ориентировочные цены на услуги танцовщиц в барах «Приват» — 1 тыс. руб. Танец в душе — 3 тыс. руб. Танец в душе (с гостем в кабинке) — 6 тыс. руб.

Себе стриптизерши оставляют половину заработанного. Еще предусмотрена фиксированная недельная ставка за непропуск смен — примерно 2 тыс. рублей. Сильно я не разбогатела…

Основной плюс в том, что танцоры (для работы необязательно быть профессиональным исполнителем) ходят на бесплатные тренировки. И еще одна привилегия — солярий, за который платит работодатель.

Солярий CC0

Чем пользуются танцовщицы на сменах Одежда По словам Марты, в зале и во время выступлений девушки одеты в нижнее белье. В будние дни руководство разрешает носить боди, а вот по выходным — строго раздельные комплекты. Цвет значения не имеет, но в основном выбор падает на черный. Парадные костюмы (медсестра, Красная Шапочка) пригождаются для «приватов» и тематических вечеринок. В отдельно взятых клубах наряды приходится покупать самостоятельно на зарплату. Для танцев нужны и стрипы — туфли на высоких каблуках с толстой платформой. Стоимость одной пары доходит до 7 тыс. рублей. Косметика Хайлайтеры и тени есть в так называемом «общаке». Красятся артистки и своими помадами, карандашами. Одни останавливаются на броском макияже, но есть и приверженки более натурального мейкапа. Правда, те, кто наносит неяркий грим, наращивают ресницы или увеличивают губы.

Стрипы. Предоставлено altapress.ru.

Вкладывать в себя все равно надо много. К примеру, дезодорант я покупала раз в неделю. Регулярно меняла и чулки. В них не так больно ползать по сцене, только рвутся быстро.

Я с самого начала не была в восторге от такого образа жизни, не высыпалась. А в последние недели работы просто сидела и ждала утра. Мне стало все равно, получаю я хоть какие-то деньги или нет.

Стриптиз-клубы в Барнауле. stripvip.ru

В конце концов ад закончился. Ненавижу, когда ко мне прикасаются посторонние. Я не вещь. Огромное счастье — не танцевать для кого-то, а работать мозгами. А на тренировки по pole-dance я и так похожу. Вид спорта все-таки неплохой.

Тем не менее бывают девочки, испытывающие кайф именно от стриптиза и общения с мужчинами. И я рада, что они любят свое дело. У меня были мысли устроиться в клуб хостес. Но на это место должна была выходить девочка, уже прошедшая стажировку. Наверное, к лучшему, что я не попала.

Ночной клуб. CC0

«Для меня это тренинг»

Инна,

танцовщица:

— Я всегда хотела научиться танцевать на пилоне. Вариант устроиться стриптизершей стал для меня вызовом. Я решила преодолеть себя и раскрыть свою сексуальность. Конечно, было много сомнений, но я все-таки взрослая девушка.

У работы много бонусов, и я от этого кайфую. Постоянно знакомлюсь с новыми людьми, обзавожусь полезными связями. Я теперь очень грациозная и пластичная, а еще получаю полугодовую зарплату кассира. Да и целый день свободен.

Радость. Свобода. Небо СС0

Родственники же никак не относятся к тому, чем я занимаюсь. Каждый сам решает, что делать. Главное — быть счастливым.