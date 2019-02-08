Телеканал ТНТ на фейке про барнаульского чиновника раскрутил сериал «Год культуры»

Новость о том, что некий барнаульский чиновник убирал вместе с дворниками проспект Ленина напротив здания краевого правительства, помогла телеканалу ТНТ на старте сериала «Год культуры», пишет Sostav.ru.

Этот многосерийный фильм, который авторы называют исправительно-трудовой комедией, стартовал на телеканале в начале февраля. Сериал рассказывает о московском чиновнике, которого по распоряжению Владимира Путина отправили в провинциальный город работать завкафедрой, чтобы он помог поднять местный вуз в рейтинге. Зарвавшемуся бюрократу-москвичу, которого играет Федор Бондарчук, предстоит перевоспитаться в глубинке.

Перед стартом сериала телеканал решил запустить фейковый флешмоб из 11 городов страны. В Барнауле, Владивостоке, Волгограде, Иркутске, Казани, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Петербурге, Уфе и Челябинске солидные мужчины в приличной одежде чистили улицы от снега.

Их снимали якобы прохожие на телефоны, а потом эти ролики попадали в соцсети и на YouTube. Героев этих роликов называли чиновниками, хотя на самом деле это были нанятые актеры.

Вирусные ролики, по мнению авторов фейков, должны были попасть в новостные ленты. В случае с Барнаулом ложную историю про «чиновника», которого заставили убирать проспект Ленина, показал в эфире подконтрольный мэрии Москвы телеканал, выдав его за правду. Однако вместо чиновника организаторы масштабного фейка пригласили в Барнауле на съемки местного ведущего праздников Дмитрия Акатьева. О чем тот вскоре сам и рассказал.

Итог флешмоба

Новости о «наказанных чиновниках» появлялись в соцсетях городских пабликов, а далее попали в популярные телеграм-каналы, откуда были подхвачены местными и федеральными СМИ.

28 января в сети обсуждали три новости: похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи, саратовских учителей, запаковывающих снег в мешки для мусора, и «чиновников», вышедших на улицы городов с лопатами. Интерес к последней теме подогрели и сильные снегопады в Москве.

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