Как сообщили разработчики, на данный момент доступ к новой iOS 17 доступен только для них. Такая версия называется iOS 17 Release Candidate. Обычным пользователям она пока недоступна.
Что изменилось в iOS 17
Обновленные операционные системы всегда привлекают внимание. Однако в этот раз "яблочники", возможно, разочаруются. Существенные изменений в iOS 17 нет.
Например, в сообщениях добавили расшифровку голосовых, как это уже есть в мессенджерах. А iPhone можно будет использовать в качестве камеры при общении через Apple TV. Да-да, через телевизор.
Добавили функцию обмена контактами в AirDrop. Примерно такая же есть в мессенджере WhatsApp.
У браузера Safari снова обновили интерфейс вкладок, а режим инкогнито будет работать через Face ID.
Изменится ли дизайн в iOS 17
Небольшие изменения во внешнем виде будут. Например, изменится панель управления, а уведомления будут приходит в овальных окошках.
Когда выйдет iOS 17
Операционная система для всех пользователей будет доступна 18 сентября.
Какие гаджеты Apple будут поддерживать iOS 17
Apple перестала обновлять операционные системы iPhone 8, Х и ниже.
Установить iOS 17 получится на такие модели:
- iPhone SE 2-го поколения
- iPhone SE 3-го поколения
- iPhone XR
- iPhone Xs/Xs Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro/11 Pro Max
- iPhone 12/12 mini
- iPhone 12 Pro/12 Pro Max
- iPhone 13/13 mini
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max
- iPhone 14/14 Plus
- iPhone 14 Pro/14 Pro Max
И, конечно, все модели iPhone 15 получат это обновление.
Когда выйдет iPadOS 17
Операционная система для планшетов от Apple выйдет 18 сентября. iPad, которые обновятся до iPadOS 17:
- iPad Pro (2-го поколения и новее);
- iPad Air (3-го поколения и новее);
- iPad (6-го поколения и новее);
- iPad mini (5-го поколения и новее).
Когда выйдет watchOS 10
Операционная система для часов от Apple выйдет 18 сентября. Watch, которые обновятся до watchOS 10:
- Apple Watch Ultra;
- Apple Watch Series 8;
- Apple Watch Series 7;
- Apple Watch Series 6;
- Apple Watch SE;
- Apple Watch Series 5.
Ранее мы рассказывали, когда выйдет iPhone 15, как он выглядит и сколько будет стоить.