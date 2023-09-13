22 сентября выходит новый iPhone 15. О том, как будут выглядеть новые смартфоны и сколько они будут стоить, расскажет altapress.ru .

Как выглядит новая модель

Дизайн новых iPhone во многом остался прежним, однако на смену раме из нержавеющей стали пришла рама из титана.

Apple утверждает, что новый iPhone 15 Pro — самый легкий iPhone Pro-серии за всю историю компании. При этом прочность смартфона выросла, так как титан является одним из самых прочных металлов.

iPhone 15 Apple

Также новая модель отличается самыми тонкими рамками вокруг дисплея. Общие размеры смартфонов были слегка уменьшены без уменьшения размера дисплея.

iPhone 15 Apple

Phone 15 Pro и 15 Pro Max будут доступны в цветах чёрный титан, белый титан, голубой титан и натуральный титан. В отличие от предшественников, у новинок боковые грани сделаны не блестящими, а матовыми, но всё же отличными от тыльной панели.

iPhone 15 Apple

iPhone 15 и iPhone 15 Plus представлены в пастельных оттенках.

Приблизительные цены

iPhone 15 — $ 799, или 77 110 рублей.

iPhone 15 Plus — $ 899, или 86 790 рублей.

iPhone 15 Pro — $ 1099, или 106 062 рублей.

iPhone 15 Pro Max — $ 1299, или 125 364 рублей.

Ранее рассказали, стал ли новый iPhone легче на один грамм, выйдет ли Ultra версия и сколько камер на этот раз.