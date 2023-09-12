Сколько будут стоить новые смартфоны
Цены на iPhone 15 могут отличатся от стартовой стоимости iPhone 14.
Приблизительные цены:
iPhone 15 — $ 799, или 77 110 рублей.
iPhone 15 Plus — $ 899, или 86 790 рублей.
iPhone 15 Pro — $ 1099, или 106 062 рублей.
iPhone 15 Pro Max — $ 1299, или 125 364 рублей.
Это все без учета доставки.
Новый дизайн и характеристики Apple iPhone 15
Новый iPhone сделали еще тоньше и теперь он на 1 грамм легче, чем предыдущая модель.
Несмотря на слабые продажи iPhone 14 Plus, компания решила выпустить такой и 15. Любители продукции могут ожидать четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Ранее обсуждался выход мощного iPhone Ultra, самого дорогого в истории iPhone в титановом корпусе. Однако такой смартфон будет представлен только в следующем году.
Дизайн iPhone 15, по сравнию с предыдущей моделью, изменится незначительно.
Экран новых iPhone
Диагональ экранов почти не изменилась: у версий iPhone 15 и 15 Pro - 6,2 дюйма, а у iPhone 15 Plus и Pro Max — 6,7 дюйма.
Что с lightning
Такой привычный разъем для пользователей Apple покинет смартфоны. На замену ему придет USB-C. Такой уже есть у многих версий iPad.
Отмечается, что все модели iPhone 15 вместо "челки" получат динамический остров как на последней версии iPhone 14.
В каких цветах выйдет новый смартфон
Базовые модели iPhone 15 получат пять сочных оттенков: белый, черный, коралловый, голубой и желтый.
Линейка iPhone 15 Pro цветами не удивит, они могут показаться даже скучными: черный, титановый серый, темно-синий и серебристый.
Камера и процессор
Базовые модели получат прошлогодний процессор A16 Bionic. А вот Pro-версии получат более быстрый A17 Bionic и больший объем оперативной памяти: 8 Гб вместо 6 Гб.
Начинка камер в iPhone постоянно обновляется и становится только лучше.
iPhone 15 Pro может получить перископ-объектив, который будет больше увеличивать масштаб.
Камера базового iPhone 15 тоже изменится. Смартфон получит основную камеру с разрешением 48 Мп.
Время автономной работы
iPhone 15 получит зарядку на 35 Вт. Она позволит заряжать смартфоны в два раза быстрее, чем прошлогодние модели.
Также аккумулятор будет на 18% мощнее.
Батарея новых iPhone
iPhone 15: 3877 мАч
iPhone 15 Plus: 4912 мАч
iPhone Pro: 3650 мАч
iPhone Pro Max: 4852 мАч