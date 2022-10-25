Apple выпустит самый дорогой в истории iPhone в титановом корпусе

Журналисты издания сослались на отчет известного инсайдера LeaksApplePro. По его словам, iPhone 15 Ultra получит титановый корпус, который сделает смартфон легче предшественников.
Например, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max весят 206 и 240 граммов соответственно. Это новейшие модели iPhone, но они считаются тяжелыми.
Однако 14 линейка стоит привычно дорого — продажи начинаются от 999 долларов для iPhone 14 Pro и 1,14 тыс. долларов — для iPhone 14 Pro Max.
В 2023-м iPhone 15 Ultra может стоить от 2 тыс. долларов. Даже компьютеры Mac стоят дешевле: от 1,2 тыс. долларов, зависит от объема памяти.