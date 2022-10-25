Apple выпустит самый дорогой в истории iPhone в титановом корпусе

Apple выпустит iPhone 15 Ultra в 2023 году. Он станет наиболее дорогим и одновременно самым легким смартфоном в истории корпорации. Об этом сообщает издание BGR, ссылаясь на утечки от инсайдеров.

Журналисты издания сослались на отчет известного инсайдера LeaksApplePro. По его словам, iPhone 15 Ultra получит титановый корпус, который сделает смартфон легче предшественников.

Например, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max весят 206 и 240 граммов соответственно. Это новейшие модели iPhone, но они считаются тяжелыми.

Однако 14 линейка стоит привычно дорого — продажи начинаются от 999 долларов для iPhone 14 Pro и 1,14 тыс. долларов — для iPhone 14 Pro Max.

В 2023-м iPhone 15 Ultra может стоить от 2 тыс. долларов. Даже компьютеры Mac стоят дешевле: от 1,2 тыс. долларов, зависит от объема памяти.

Ранее Apple анонсировали iPad 10 и новый iPad Pro.