Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro

Apple Inc представила новую линейку планшетов iPad и iPad Pro, а также обновленную телеприставку Apple TV 4K, передает «Интерфакс».

Обычный iPad 10-го поколения обновил дизайн: теперь у него нет кнопки «домой», разъема Lightning (вместо него USB-C), цвета более яркие и «конфетные». Работать он будет на чипе A14 Bionic, как у его меньшего брата iPhone 12.

Кстати, из-за смены разъема на USB-C к планшету теперь нельзя подключить проводные наушники, только если использовать переходник.

А вот линейка Pro получила новейший процессор М2. Они работает на 15% мощнее предыдущей модели.

Экраны у «прошек» большие и представлены в двух размера — 11 и 12,9 дюйма.

Стоимость iPad 10-го поколения будет начинаться от $449 (от $599 за версию с поддержкой связи стандарта 5G), iPad Pro меньшего экрана будет стоить от $799, большего — от $1099.

Новинки поступят в продажу в США и Европе с 26 октября. Поставят ли товары в Россию, пока не сообщили.

Ранее стало известно, что iPhone 14 не работают с российскими операторами связи.