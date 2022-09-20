Стало известно, что американские версии iPhone 14 не работают с российскими операторами связи

Американские версии недавно презентованных iPhone 14 не работают с российскими операторами связи, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Код Дурова».

По информации источника, новые iPhone 14 предназначаются для продажи в Америке. В них нет слота для SIM-карт — вместо этого инновационная технология eSIM.

Она, кстати, есть и отечественным сотовых операторов, но при этом новинки Apple на территории РФ пока не работают. За исключением Tele2.

Уточняется, что проблему планируют решить за несколько дней.

Справка eSIM — это SIM-карта, втроенная в смартфон на базе его производства. С ее помощью можно менять оператора, не ходя в салон связи и не меняя пластиковую «симку».

Ранее Apple презентовала iPhone 14 без «челки».