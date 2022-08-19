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Канделаки дерзко ответила на язвительную критику Собчак

Тина Канделаки Telegram отреагировала на критику Ксении Собчак, которая высмеяла образ теледивы.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
Скриншот из видео "Осторожно:новости"

«Тина, любимая, ну уже разлюби эти укороченные штанишки. Ты видишь, как это выглядит? Даже сумка Келли не спасает и не прикрывает. Тебе нужен спокойный низ, чтобы тяжелую нижнюю часть как-то зрительно всхуднуть. Длинная юбка-карандаш, например», — язвительно высказалась Собчак.

Тина Канделаки ответила своей коллеге, процитировав афоризм из романа Чарльза Диккенса

«Чего только на свете не скажет и не сделает женщина, особенно если речь идет о красоте другой женщины!» — цитирует Газета.Ru. ответ на критику.

В сентябре прошлого года Собчак иронично прокомментировала уход Канделаки с телеканала «Матч ТВ». А также ее назначение заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа».

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