Канделаки дерзко ответила на язвительную критику Собчак

«Тина, любимая, ну уже разлюби эти укороченные штанишки. Ты видишь, как это выглядит? Даже сумка Келли не спасает и не прикрывает. Тебе нужен спокойный низ, чтобы тяжелую нижнюю часть как-то зрительно всхуднуть. Длинная юбка-карандаш, например», — язвительно высказалась Собчак.

Тина Канделаки ответила своей коллеге, процитировав афоризм из романа Чарльза Диккенса

«Чего только на свете не скажет и не сделает женщина, особенно если речь идет о красоте другой женщины!» — цитирует Газета.Ru. ответ на критику.

В сентябре прошлого года Собчак иронично прокомментировала уход Канделаки с телеканала «Матч ТВ». А также ее назначение заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа».