Катя Гордон круто осудила «королеву сумасшедших шпагатов» и продюсера Билана

Катя Гордон опубликовала в соцсети гневно-недоуменный пост о том, что нынче ценно в этом мире. Вывод неутешителен — «мир полон идиотизма».

«Волочкова отчаянно делает шпагат… кто ее просит?! Страховая? Вы?! Я?! Рудковская хвастается завтраками и шмотьем… и ее милое заблуждение в том, что нам есть до этого дело…», — пишет она.

А вот по-настоящему важное дело — борьба за права женщин, чем она и занимается — востребовано всего лишь, по ее словам, у одного процента представительниц прекрасного пола, пишет mail.ru.

Комментаторы оказались единодушны: «Хоть одна сказанная правда про Рудковскую (продюсер Димы Билана — прим. ред) и иже с ней! Неужели не понятно, не колышутся ваши завтраки, полная чушь», «Ой, наконец-то, кто-то заявил прямо в эфир, что жратва и шмотье Рудковской реально достали. Ее рубрика для нищебродов называется „завидуйте молча“, пипл хавает», «Сознаемся… мир полон идиотизма…».

В 2017 году Гордон была выдвинута кандидатом в президенты РФ Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. Впоследствии она заявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ.

«Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — цитировало агентство ТАСС Гордон. Она рассказала, что выполнила поставленную перед ней задачу по сбору подписей, всего было собрано 105 тыс. подписей. Однако, как заявила телеведущая, «в этом „маппет— шоу“ я не буду участвовать, потому что я хочу быть политиком, а не проституткой».