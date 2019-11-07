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Кети Топурия «на ходулях» разозлила поклонников фривольным нарядом

Солистка группы «А'Studio» Кети Топурия показала новый брючный костюм из собственной коллекции — без топа или рубашки.

Кети Топурия
Кети Топурия
instagram.com/keti_one_official

И получила «заслуженную» порцию негативных отзывов.

«Странно выглядят такие длинные брюки, неестественно», «Вы забыли надеть блузу», «Несуразная фигура какая-то. Непропорциональная. Ноги в два раза длиннее туловища с головой… Или на табуретки встала?», «Грудь слишком ненатуральная. Похоже на импланты. Слишком шары. И ноги как на ходулях. Некрасиво все», «На фото клоун на ходулях. В подборе костюма должна быть грань допустимого», — критикуют дизайнерский наряд Кети подписчики.

Правда, другим образ 33-летней певицы пришелся по душе: «Как всегда, безупречна», «Элегантно», «Красотка», пишет mail.ru.

Ранее Топурия сразила публику нарядом с экстремальными разрезами — на «Новой волне» она надела платье цвета бургунди с необычным декоративным элементом в области плеча. Наряд Кети — от собственного бренда KETIONE.

Недавно Кети Топурия впервые за долгое время поделилась фото в стильном белом купальнике. Также певица сразила поклонников образом 13-летнего подростка.

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