Кети Топурия «на ходулях» разозлила поклонников фривольным нарядом

И получила «заслуженную» порцию негативных отзывов.
«Странно выглядят такие длинные брюки, неестественно», «Вы забыли надеть блузу», «Несуразная фигура какая-то. Непропорциональная. Ноги в два раза длиннее туловища с головой… Или на табуретки встала?», «Грудь слишком ненатуральная. Похоже на импланты. Слишком шары. И ноги как на ходулях. Некрасиво все», «На фото клоун на ходулях. В подборе костюма должна быть грань допустимого», — критикуют дизайнерский наряд Кети подписчики.
Правда, другим образ 33-летней певицы пришелся по душе: «Как всегда, безупречна», «Элегантно», «Красотка», пишет mail.ru.
Ранее Топурия сразила публику нарядом с экстремальными разрезами — на «Новой волне» она надела платье цвета бургунди с необычным декоративным элементом в области плеча. Наряд Кети — от собственного бренда KETIONE.
Недавно Кети Топурия впервые за долгое время поделилась фото в стильном белом купальнике. Также певица сразила поклонников образом 13-летнего подростка.