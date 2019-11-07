Кети Топурия «на ходулях» разозлила поклонников фривольным нарядом

И получила «заслуженную» порцию негативных отзывов.

«Странно выглядят такие длинные брюки, неестественно», «Вы забыли надеть блузу», «Несуразная фигура какая-то. Непропорциональная. Ноги в два раза длиннее туловища с головой… Или на табуретки встала?», «Грудь слишком ненатуральная. Похоже на импланты. Слишком шары. И ноги как на ходулях. Некрасиво все», «На фото клоун на ходулях. В подборе костюма должна быть грань допустимого», — критикуют дизайнерский наряд Кети подписчики.