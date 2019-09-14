Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

На видео, которое опубликовал Пятый канал, видно, что новобрачные исполнили свой первый свадебный танец под композицию «Снег».

Сначала пара танцевала, а потом они стали обниматься и целоваться, публика аплодировала.

Киркоров рассказал, что «Снег» — любимая песня Собчак, пишет РИА Новости. По словам артиста, знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под эту композицию.

Видео с первого танца новобрачных опубликовала Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

«Здесь все сегодня плачут от избытка эмоций. Глядя на вас невозможно не верить в то самое чувство, ради которого стоить жить и ждать», —написала она.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла 13 сентября в Москве. Среди приглашенных на свадьбу был Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, певица Земфира, Игорь Верник и дизайнер Ульяна Сергиенко и другие.